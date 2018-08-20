Phillip Cocu'dan Göztepe'ye farklı kadro

Yeni Malatya deplasmanında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de gözler yine kritik bir deplasman olan Göztepe karşılaşmasına çevrildi. Benfica maçının ardından Malatya'da bazı oyuncuları dinlendiren teknik direktör Cocu'nun şans verdiği isimlerden memnun kalmadığı ve takımla ilgili önemli kararlar alacağı öğrenildi. İşte Cocu'nun Göztepe reçetesi:

1 - MALATYA'DA formsuz görülen Josef ve Barış Alıcı kenara alınacak. Eljif ve Valbuena 11'e dönecek.

2 - MEHMET Ekici'ye fizik güç yüklemesi yapılacak.

3 - AYEW'IN mevkisinin değiştirilmesi gündemde.

4 - KALECI Volkan Demirel'le görüşülüp, toparlanması istenecek.

GIULIANO'NUN PARASI 11 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Giuliano'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC'ye transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin Sambacı'nın transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." Al Nassr bonservis bedelini 11 milyon Euro olarak açıkladı. Brezilyalı sarı-lacivertli forma ile 31 lig maçında 15 gol atarken, kupada da 4 maçta 1 kez fileleleri havalandırdı.