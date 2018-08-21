Alvaro Negredo için veda vakti

Beşiktaş
'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo
siyah-beyazlı renklerle yollarını ayırmak üzere... Teknik Direktör Şenol Güneş
'in verim alamadığı için gözden çıkardığı, yönetimin ise yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaşından kurtulmak istediği 33 yaşındaki forvet, Suudi Arabistan
'ın Al Nassr
takımına transfer oluyor. Fenerbahçe'den Giuliano'yu da renklerine bağlayan Al Nassr kulübünün hem yıldız oyuncuyla hem de Beşiktaş'la her konuda anlaştığı öğrenildi.
Negredo'nun bugün veya yarın Suudi Arabistan'a giderek resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. VAGNER LOVE DA GÖZTEPE YOLCUSU
Valencia'dan 2.5 milyon Euro bedelle alınan Negredo için Al Nassr'ın 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
İspanyol yıldız bu sezon 25 maç ve üzeri oynasaydı sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı. Sezon başı kamplarında Şenol Güneş'in takımda görmek istemediğini açıkladığı Negredo, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz deplasmanında attığı son dakika golüyle takımını elenmekten kurtarmış,
ligdeki Erzurum maçında da klas bir golle 3 puanı getirmişti. Bu arada Göztepe'nin talip olduğu Vagner Love'ın da İzmir ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. HEDEF 35, YOLUN YARISI!..
Geçen sezon başında Beşiktaş'la resmi resmi sözleşmeye imza atarken, kendisine '35 gol' hedefi koyan Alvaro Negredo, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı. 6 Türkiye Kupası mücadelesinde ise 7 gol atıp 2 asist üreten 33 yaşındaki forvet, bu sezon oynadığı iki resmi mücadelede ise 2 gol kaydetti.