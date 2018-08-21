Aziz Yıldırım: Benim için Fenerbahçe defteri kapandı

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan ve son seçimde koltuğunu Ali Koç'a devreden Aziz Yıldırım, NTV'nin bayram programı "En Güzel Buluşmalar"da Tuğba Dural'ın sorularını yanıtladı. Bugün 21.10'da ekrana gelecek röportajda başkanlık sonrası günlerini anlatan Yıldırım, "Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Hiçbir zaman da Fenerbahçe politikaları içinde yer almam" dedi. Yıldırım, başkanlık yarışını kaybettiği Ali Koç'a kırgın olmadığını da belirtip şunları söyledi: "Takılacak bir durum yok. 20 yıl başkanlık yaptım. Bu süreçte mecburiyetten devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı. Çünkü Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım."

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