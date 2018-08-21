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: Benim için defteri kapandı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Aziz Yıldırım: Benim için Fenerbahçe defteri kapandı

'de 20 yıl başkanlık yapan ve son seçimde koltuğunu 'a devreden , NTV'nin bayram programı "En Güzel Buluşmalar"da Tuğba Dural'ın sorularını yanıtladı. Bugün 21.10'da ekrana gelecek röportajda başkanlık sonrası günlerini anlatan Yıldırım, "Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Hiçbir zaman da Fenerbahçe politikaları içinde yer almam" dedi. Yıldırım, başkanlık yarışını kaybettiği Ali Koç'a kırgın olmadığını da belirtip şunları söyledi: "Takılacak bir durum yok. 20 yıl başkanlık yaptım. Bu süreçte mecburiyetten devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı. Çünkü Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım."

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Aziz Yıldırım: Benim için Fenerbahçe defteri kapandı
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