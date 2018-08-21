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Başkanı 'dan Kurban Bayram mesajı

Kulübü Başkanı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 12:26
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Kurban Bayram mesajı

mesajında, "Milli ve dini duygularımızın öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarımızın güçlendiği bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir. İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir. Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın 'nı kutluyorum" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Kurban Bayram mesajı
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