Giuliano transferinin perde arkasını SABAH aralıyor

Fenerbahçe'nin, Giuliano'nun satışı için Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübü ile cuma günü başladığı görüşmelerin akşam saatlerinde olumlu sonuçlandığı ve tarafların 10.5 milyon Euro karşılığında transferin noktalanması için anlaşma sağladığı öğrenildi. Oyuncuya bilgi, anlaşma sağlandıktan sonra Malatya'da kamptayken verildi. Brezilyalı yıldıza, "Biz Al Nassr kulübü ile anlaşma sağladık. Sen de yetkilileriyle görüş ve transferi noktalayalım" denildi. Giuliano, kendisinden habersiz transferin sonuçlanmasına bir nebze bozulurken, ilk başta İstanbul'dan ayrılmaya olumsuz baktı.

DEĞİŞİKLİK AİLEMİ ETKİLİYOR

Brezılyalı yıldız, "İstanbul'da mutluyum. Ailem burada olmaktan memnun. Kızımın okulu var. Hayatımda sürekli değişiklik yapmak ailemi etkiliyor. Ayrılmak istemiyorum" diyerek gitmeyi reddetti. Ancak sportif direktör Damien Comolli, Brezilyalı oyuncuya mali şartlar nedeniyle kendisini satmak zorunda olduklarını, transferi reddederse yaptırım uygulayacaklarını söyledi. Giuliano bu yaptırımların ne olacağını sorduğunda ise "Gitmen hem senin hem de bizim için iyi olacak. Şayet gitmezsen ciddi problemler yaşarız. Seni oynatmayız. Bu da her iki taraf için kötü olur. Ayrılman en doğru karar olacak" yanıtını aldı. Bu sözler üzerine Brezilyalı futbolcu ayrılığı kabul etti.

KOÇ'TAN KAPTANLARA NELER OLUYOR BEYLER?

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Malatya maçı sonrası havalimanında kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'la 20 dakikalık bir zirve gerçekleştirdi. Takımın kötü oyununun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Ali Koç, iki kaptana durumun sebeplerini sordu. Kaptanlar, Başkan'a "Sezon başında bu tip kazalar olur. Benfica'nın yorgunluğu hepimizi olumsuz etkiledi. Kısa sürede toparlayacağız" diyerek söz verdi.

1 SORU 1 CEVAP RIDVAN DİLMEN

Giuliano'dan sonra gözler Valbuena'ya çevrildi. İki senedir takımda kangren olan Fransız yıldız gider mi?

Valbuena gidemez, gitmez... Keşke gitse... En başta hoca dua ediyordur "Keşke gitse" diye. Fenerbahçe'de yılda 3.5 milyon Euro para kazanıyor. Valbuena Fenerbahçe'de iş yapar mı? Yapar... Bugünkü şartlarda da gözüken tablo gitmeyeceği şeklinde. Gelişi ve gidişi, skora katkısı ile Fenerbahçe'ye en fazla fayda sağlayan oyuncunun Giuliano olduğunu söyleyebiliriz. Bugün için 10.5 milyon Euro çok iyi bir para. Hem kendisinin alacağı, hem de Fenerbahçe'ye bırakacağı para çok iyi. Önemli olan Fenerbahçe'nin bu parayla tren kaçmadan önemli transferler yapması. İsmail Köybaşı daha oynamadı, Hasan Ali Kaldırım'a çok yük bindi. Sol bek, stoper ve hiç kimsenin hayır diyemeyeceği bir orta sahaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.