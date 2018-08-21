Gomis'ten 6 milyon Euro'luk teklife ret

SABAH'ın 12 Ağustos'ta manşetine taşıdığı Gomis'in "5 milyon Euro verseler de gitmem'' çıkışının perde arkası aralandı. Bafetimbi Gomis, geçen hafta Al-Hilal'den kendisine gelen 6 milyon Euro'luk teklife "Hayır" dedi. Gomis'ten olumsuz yanıt alan Al-Hilal, Fransız forvet Modeste'yi gündemine aldı.

Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdürmek istemeyen Gomis, iki katı teklife rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Fransız golcü, son Göztepe maçında 45 dakika görev yapmıştı. Gomis, Alanyaspor maçıyla ilk 11'e dönmeyi planlıyor.

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