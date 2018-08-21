Loris Karius Beşiktaş’ta

Beşiktaş
, Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra kaleyi Tolga Zengin
'e emanet etmiş, başkan Fikret Orman da tecrübeli kalecinin Fabri'den daha iyi olduğunu söylemişti. Ancak daha ligin 2. haftasında Tolga'dan vazgeçildi ve kaleye transfer yapıldı. Siyah-beyazlılar, Liverpool'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerden sonra büyük tepki çeken Alman kaleci Loris Karius'u 2 yıllığına kiraladı.
Bu transfer için İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 25 yaşındaki Alman file bekçisine de sezon başına 1.4 milyon Euro verecek. İngiliz basınına göre Beşiktaş'ın Karius'un belli bir maç sayısına ulaşması durumunda ve Avrupa'ya gidildiği taktirde 8 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMİŞTİ
Karius geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'den yediği hatalı gollerin ardından Liverpool
taraftarlarının hedefi haline gelmiş ve ailesi ile birlikte ölüm tehditleri almıştı. İngiliz polisi de Alman kaleciye özel koruma vermişti. Liverpool ise Karius'un bu durumunun ardından 62.5 milyon Euro vererek Roma'dan Alisson Becker'i almıştı. Alman kaleci, dün de Liverpool'un oynadığı Crystal Palace maçının kadrosuna alınmadı. PENALTI CANAVARI
Stuttgart altyapısında forma giyerken, Manchester City altyapısına transfer olan, oradan Bundesliga'da Mainz 05'e giden Karius, 4 sezon boyunca Mainz 05 forması giydikten sonra 6.2 milyon Euro'ya Liverpool'un yolunu tuttu. İki sezon da Liverpool'da forma giyen Karius, 49 maçta 47 gol yedi, 22 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Mainz 05 ile Bundesliga'da 96 karşılaşmada 124 gol yiyen ve 32 maçı golsüz geçen Karius, son 5 sezonda kalesine atılan 19 penaltının 7 tanesinde gol izni vermedi.