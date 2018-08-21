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'den bayram kutlaması

Kulübü Başkanı , dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 11:39
Mustafa Cengiz'den bayram kutlaması

Kulübü Başkanı , dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde başkan Cengiz'in adıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kültürümüz gereği bir aile ve millet olarak bizlerin harcı olan sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma ortamının pekiştirildiği Kurban Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Milli ve dini bayramlarımız, kırgınlıkların, küslüklerin, dargınlıkların, ayrılıkların giderilmesi, komşularımızla olan ilişkilerin pekiştirilmesi, ülkemizin sulh ve sükunu, birlik ve kardeşliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle bugün başlayan Kurban Bayramı'nın camiamıza, taraftarlarımıza, sporcularımıza, spor kamuoyuna, rakiplerimize ve tüm halkımıza mübarek olmasını diler; herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik ortamı içinde nice güzel bayramlar temenni ederim."

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Mustafa Cengiz'den bayram kutlaması
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