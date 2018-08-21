Selçuk İnan ve Emre Akbaba transferlerinde benzerlik

Selçuk İnan, 2011 yılında F.Bahçe'nin astronomik teklifini reddetmiş, taraftarı olduğu G.Saray'ı seçmişti. Emre Akbaba, kaptanlığını yapacak Selçuk gibi F.Bahçe'ye olumsuz yanıt verdi ve çocukluk aşkına kavuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki son transfer rekabetinin öznesi olan Emre Akbaba'nın tuttuğu takımı tercih etmesi, 7 yıl önce sarı-kırmızılılara benzer bir şekilde gelen Selçuk İnan'ı hatırlattı. Trabzon'da forma giyerken Fenerbahçe'den aldığı astronomik teklife hayır diyen ve ilk olarak o dönem Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş ile Astoria Alışveriş Merkezi'ndeki görüşmesi medyaya yansıyan Selçuk İnan, "Galatasaraylı" olduğu için tercihini sarı-kırmızılı kulüp lehine kullanmıştı. 7 yıl sonra Emre Akbaba da bugün kaptanlığını yapacak olan Selçuk gibi taraftarı olduğu Galatasaray'ı tercih etti.

SAĞ KANATTAN SIZACAK

Fatih Terim ideal ilk 11'indeki tek solak oyuncu olacak Emre Akbaba'yı sağ önde kullanma kararı aldı. Ters ayakla şut imkanı bulacak Emre, enerjisiyle savunmada Mariano'ya da destek verecek. Takımdan ayrılmak istemeyen Belhanda ise 10 numara pozisyonunda oynamaya devam edecek.