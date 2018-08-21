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'den Ceferin'e destek

(), 43'üncüsü yapılacak olan Kongresi'ndeki başkanlık seçiminde 'i destekleyeceğini açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 16:42
TFF'den Ceferin'e destek

resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 7 Şubat 2019'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak olan 43'üncü Kongresi'nde mevcut başkan 'i destekleyecek.

'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019 tarihindeki 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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TFF'den Ceferin'e destek
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