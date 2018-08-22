Simon Kjaer patlaması!

Stoper takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray
'ın hedefindeki isim olan Simon Kjaer
'in eşi Elina Kjaer'in dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı… Galatasaray yönetiminin kiralama teklifiyle Sevilla'nın kapısını çaldığı kaydedilen Danimarkalı oyuncunun eşi
, "Nereye gidiyoruz" başlıklı yaptığı paylaşıma Stockholm ve İstanbul seçeneklerini ekledi. Bu gönderi gündeme bomba gibi düşerken, her yerde "Aslan olmaya geliyor" yorumları yapıldı. HEMEN AÇIKLAMA GELDİ: SEVİLLA'DA KALIYORUM Fenerbahçe
'nin önceki sezon İspanyol kulübüne 12.5 milyon Euro'ya sattığı Kjaer'i mesaj yağmuruna tutan Galatasaraylı taraftarlar, transfer iddialarına sevinirken, sarı-lacivertliler ise kızdı. İddialar üzerine bir açıklama yapan tecrübeli futbolcu ise, "Sevilla'dayım ve burada kalıyorum. Eşim sadece tatil için İstanbul'a gitti
" ifadesini kullandı. Kjaer'in eşi Elina'nın Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın eşi
ile yakın arkadaş olduğu ve İstanbul'da onunla buluşacağı öğrenildi. MAAŞININ YARISI FENERBAHÇE'DEN
Fenerbahçe, 2017 yazında 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya sattığı 29 yaşındaki Simon Kjaer'in transferde sıkıntı yaratan 4 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi üstlenmişti. Danimarkalı futbolcunun İspanyol kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1 SORU
1 CEVAP LEVENT TÜZEMEN Adı sıkça konuşulan Simon Kjaer'in transferi gerçekleşirse Galatasaray'a faydalı olur mu??
Kjaer güçlü ve hava toplarında etkili bir stoper. Özellikle topu geriden oyuna sokma konusunda başarılı. Galatasaray Kjaer'i transfer edebilirse savunmasını güçlendirir, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir kadro ve dengeli bir savunma ile mücadele etme şansı bulur. Ayrıca Kjaer'in sözleşmesinde Galatasaray'ın bütçesini rahatlatacak maddeler var. Doğruysa, Kjaer Galatasaray'a da gelse, ücretinin bir bölümünü Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği Fenerbahçe ödeyecek. Kjaer özellikle Galatasaray'ın kullanacağı duran toplarda etkili kafa vuruşlarıyla önemli bir gol silahı olur. Ama ben Kjaer'in İstanbul'a dönerse tercihinin F.Bahçe olacağını düşünüyorum.