Taşlar yerinden oynuyor

Emre Akbaba
ve imzası an meselesi olan Badou Ndiaye transferleri ile Galatasaray
'da kadro planları değişiyor. Bu iki oyuncuyla birlikte Bafetimbi Gomis Alanyaspor maçı ile birlikte ilk 11'e girecek ve Donk-Sinan- Eren üçlüsü ise kulübeye çekilecek.
Teknik direktör Fatih Terim
saha içi dizilişe de önemli dokunuşlar yapacak. Ndiaye'nin dönüşüyle Fernando
asıl yeri ön liberoya geçecek, Ndiaye ise 8 numara
pozisyonunda görev alacak. Fernando-Ndiaye ikilisinin önünde Emre Akbaba-Belhanda-Onyekuru üçlüsü ve ileri uçta Gomis olacak. SERDAR AZİZ ALANYA MAÇINDA SAHADA
Fatih Terim, sağ açıkta yer bulduğu Emre Akbaba'nın defans zaaflarını Ndiaye'nin yardımları ile çözmeyi planlıyor. Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok ise hamle oyuncusu olacak. Göztepe maçında sol arka adalesindeki ağrıları nedeniyle oynamayan Serdar Aziz'in tedavisinin iyiye gittiği ve Alanyaspor sınavında formasını Ahmet Çalık'tan geri alacağı öğrenildi. G.SARAY START VERİYOR
Göztepe karşısında alınan galibiyetle moral bulan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına 2 gün izin vermişti. Bu süreci dinlenerek geçiren sarı-kırmızılı takım, bugün yapacağı çalışmayla ligde pazartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.