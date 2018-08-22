Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Taşlar yerinden oynuyor

Taşlar yerinden oynuyor

’da , Ndiaye ve ilk 11’e girecek. Donk, Sinan ve Eren kulübeye geçecek. ise gerçek yeri olan ön iberoda görev yapacak

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Taşlar yerinden oynuyor
ve imzası an meselesi olan Badou Ndiaye transferleri ile 'da kadro planları değişiyor. Bu iki oyuncuyla birlikte Bafetimbi Gomis Alanyaspor maçı ile birlikte ilk 11'e girecek ve Donk-Sinan- Eren üçlüsü ise kulübeye çekilecek. Teknik direktör saha içi dizilişe de önemli dokunuşlar yapacak. Ndiaye'nin dönüşüyle asıl yeri ön liberoya geçecek, Ndiaye ise 8 numara pozisyonunda görev alacak. Fernando-Ndiaye ikilisinin önünde Emre Akbaba-Belhanda-Onyekuru üçlüsü ve ileri uçta Gomis olacak.

SERDAR AZİZ ALANYA MAÇINDA SAHADA
Fatih Terim, sağ açıkta yer bulduğu Emre Akbaba'nın defans zaaflarını Ndiaye'nin yardımları ile çözmeyi planlıyor. Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok ise hamle oyuncusu olacak. Göztepe maçında sol arka adalesindeki ağrıları nedeniyle oynamayan Serdar Aziz'in tedavisinin iyiye gittiği ve Alanyaspor sınavında formasını Ahmet Çalık'tan geri alacağı öğrenildi.

G.SARAY START VERİYOR
Göztepe karşısında alınan galibiyetle moral bulan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına 2 gün izin vermişti. Bu süreci dinlenerek geçiren sarı-kırmızılı takım, bugün yapacağı çalışmayla ligde pazartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşlar yerinden oynuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN