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25 milyon euro'luk kaleci:

, iki yıl sonunda bonservisini 8 milyon Euro karşılığında almak zorunda olduğu Karius’un sözleşmesine ‘25 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi koydurttu

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
25 milyon euro'luk kaleci: Loris Karius

'ın iki yıllığına 'dan kiraladığı için yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu… Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca Lens örneğinde olduğu gibi anlaşmaya göre iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon Euro'ya almak zorunda. , oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi.

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25 milyon euro'luk kaleci: Loris Karius
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