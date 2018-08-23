25 milyon euro'luk kaleci: Loris Karius

Beşiktaş'ın iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius için yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu… Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca Lens örneğinde olduğu gibi anlaşmaya göre iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon Euro'ya almak zorunda. Kara Kartal, oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon Euro'yu bulduğu öğrenildi.