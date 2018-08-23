Bedava olmaz!

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Pazartesi veya salı günü takıma katılacak" dediği Ndiaye'nin gecikmesinin nedeni ortaya çıktı. Stoke City
'nin son anda Ndiaye için kiralama bedeli talep etmesiyle, transfer sarktı. İngilizler 16 milyon Euro bonservis ödedikleri Senegalli yıldızdan 1 milyon Euro
kazanmak istiyor. Ndiaye için para ödemek istemeyen Galatasaray cephesi ise Stoke City'yi "Oyuncunuzu Şampiyonlar Ligi'nde parlatacağız"
diye ikna etmeye çalışıyor. Ndiaye'nin Stoke'daki 3 milyon Euro
olan ücretini karşılamaya hazır olan G.Saray'ın Senegalli oyuncuyu yarın İstanbul'a getirip imza attırması bekleniyor.