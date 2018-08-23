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Bedava olmaz!

, Senegalli’yi bedavaya kiralamak istemiyor. cephesi ise 3 milyon Euro yıllık ücretini ödeyip işi bitirmeyi hedefliyor

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Bedava olmaz!
Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Pazartesi veya salı günü takıma katılacak" dediği Ndiaye'nin gecikmesinin nedeni ortaya çıktı. 'nin son anda Ndiaye için kiralama bedeli talep etmesiyle, transfer sarktı. İngilizler 16 milyon Euro bonservis ödedikleri Senegalli yıldızdan 1 milyon Euro kazanmak istiyor. Ndiaye için para ödemek istemeyen Galatasaray cephesi ise Stoke City'yi "Oyuncunuzu Şampiyonlar Ligi'nde parlatacağız" diye ikna etmeye çalışıyor. Ndiaye'nin Stoke'daki 3 milyon Euro olan ücretini karşılamaya hazır olan G.Saray'ın Senegalli oyuncuyu yarın İstanbul'a getirip imza attırması bekleniyor.
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