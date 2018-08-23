Forvete iki aday Welbeck&Modeste

Gomis
'i satarak transferde 2.7 milyon Euro artıya geçen Galatasaray
, Emre Akbaba'yı Devler Ligi listesine yazabilecek. Sarı-kırmızılılar Gomis'in gidişi sonrasında alternatiflere yöneldi. Çin ekibi TJ Quanjian'dan ayrılma kararı alan Fransız forvet Modeste ve İngiliz yıldız Welbeck adaylar arasında. 30 yaşındaki Modeste'nin imza parası istemesi ve yıllık 5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sorun... Arsenal
'le bir yıl sözleşmesi kalan Welbeck için ise şartlar zorlanacak. Ayrıca Gomis'in yedeği Eren Derdiyok'a da Göztepe'nin teklifte bulunduğu ve yapılacak takviyelere göre İzmir ekibine cevap verileceği öğrenildi.