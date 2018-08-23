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Forvete iki aday Welbeck&Modeste

’in yerine iki isim öne çıkıyor: ’in İngiliz forveti Danny Welbeck ve Çin’den ayrılmak isteyen Anthony Modeste

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Forvete iki aday Welbeck&Modeste
'i satarak transferde 2.7 milyon Euro artıya geçen , Emre Akbaba'yı Devler Ligi listesine yazabilecek. Sarı-kırmızılılar Gomis'in gidişi sonrasında alternatiflere yöneldi. Çin ekibi TJ Quanjian'dan ayrılma kararı alan Fransız forvet Modeste ve İngiliz yıldız Welbeck adaylar arasında. 30 yaşındaki Modeste'nin imza parası istemesi ve yıllık 5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sorun... 'le bir yıl sözleşmesi kalan Welbeck için ise şartlar zorlanacak. Ayrıca Gomis'in yedeği Eren Derdiyok'a da Göztepe'nin teklifte bulunduğu ve yapılacak takviyelere göre İzmir ekibine cevap verileceği öğrenildi.
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Forvete iki aday Welbeck&Modeste
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