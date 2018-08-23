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Sohbet edip, kalktım

Başkanvekili, transferi ile ilgisi olmadığını söyledi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Sohbet edip, kalktım
Başkanvekili , G.Saray'ın transferine müdahil olduğu iddiaları için SABAH'a konuştu: "Kulüpler Birliği toplantısından sonra Abdurrahim Albayrak, "Arabamı yolladım. Beni Türk Telekom Stadı'na bırakabilir misin?" diye rica etti. Birlikte kulübe gittik. Sonrasında Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu geldi. Albayrak ile Çavuşoğlu'nun Emre transferi için görüşeceklerini orada öğrendim. Euro-Dolar kurlarındaki artışların kulüpleri nasıl zor durumda bıraktığı hakkında konuştuk, sohbet ettik. Transfere geçilmeden de ben 'Allah size kolaylık versin' dedim ve odadan çıkıp stattan ayrıldım."
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Sohbet edip, kalktım
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