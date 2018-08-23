Sohbet edip, kalktım

TFF
Başkanvekili Ali Dürüst
, G.Saray'ın Emre Akbaba
transferine müdahil olduğu iddiaları için SABAH
'a konuştu: "Kulüpler Birliği toplantısından sonra Abdurrahim Albayrak, "Arabamı yolladım. Beni Türk Telekom Stadı'na bırakabilir misin?"
diye rica etti. Birlikte kulübe gittik. Sonrasında Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu geldi. Albayrak ile Çavuşoğlu'nun Emre transferi için görüşeceklerini orada öğrendim. Euro-Dolar kurlarındaki artışların kulüpleri nasıl zor durumda bıraktığı hakkında konuştuk, sohbet ettik. Transfere geçilmeden de ben 'Allah size kolaylık versin'
dedim ve odadan çıkıp stattan ayrıldım."