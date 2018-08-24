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Başkanı :“ gündemimizde yok”

Başkanı , 'un kalecisi Loris Karius’un gündemlerinde bulunan bir oyuncu olduğunu, Alman futbolcu ile ise ilgilenmediklerini söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 13:24
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman:“Mario Gomez gündemimizde yok”

'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Vodafone Park'ta yapılan bayramlaşmaya Beşiktaş Başkanı ve siyah-beyazlı üyeler katıldı. Bayramlaşma öncesi üyelerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Fikret Orman, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, herkesin bayramını tebrik ederek, "Seneye de iyi günlerde buluşmayı Allah nasip etsin. Camiamıza, bu zamana kadar hizmet etmiş büyüklerimizin de Allah mekanlarını cennet etsin" şeklinde konuştu.

"KARIUS İLGİLENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Başkan Orman, ismi sık sık Beşiktaş ile anılan başarılı kaleci Karius ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olur. Şu anda bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"İMZA ATILMADAN TRANSFER KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Meksikalı futbolcu Marco Fabian'la ilgili de konuşan Orman, "İmza atılmadan bunları konuşmak doğru değil. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alacağız, uymazsa almayacağız" şeklinde konuştu.

Fikret Orman, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giymiş olan Alman forvet 'in gündemlerinde olmadığını da sözlerine ekledi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman:“Mario Gomez gündemimizde yok”
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