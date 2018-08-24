Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Önce fazlalıklar gitmeli

Önce fazlalıklar gitmeli

Beşiktaş Teknik Direktörü , henüz yüzde yüz hazır olmadıklarını belirtti ve ekledi: "Çok az pozisyon veriyoruz, çok gol yiyoruz. Pozisyona giriyoruz, az gol atıyoruz. Başkan'la konuştum. Önce fazlalıklar gitmeli sonra yapılmalı"

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Önce fazlalıklar gitmeli
Beşiktaş Teknik Direktörü , Partizan karşısında oyunun tamamında kazanmaya yakın olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Defans arkalarında boşluk bulmayı düşündük. 27. dakikaya kadar çok fazla atakları yoktu ama golü yedik. Sonrasında biz ataklar yaptık. Beraberlik kötü skor değil ancak galip gelmek istiyorduk. Sahamızda tur atlamayı hedefliyoruz. Bazı oyuncularımızın antrenman eksikleri var. 'nin çarpışmaya bağlı görme sıkıntısı oldu, çıkarmak zorunda kaldık. Bu dönemi böyle geçmek zorundayız" diye konuştu. Üst üste maç oynadıklarını ve sürekli seyahat halinde olduklarını belirten Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'da üç rakiple karşılaştık, üçünün de renkleri siyah-beyaz. İlginç bir tesadüf. Çok az pozisyon veriyoruz, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, az gol atıyoruz. Erzurumspor maçı hariç, tüm futbolcularım savaş veriyor, oynamak istiyor. Vida ve Pepe tam hazır değil. Quaresma ise bölüm bölüm iyi." Güneş için de, "Önce fazlalıklar gitmeli sonra transfer yapılmalı.. Başkanla konuştum. Yönetim çabalıyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce fazlalıklar gitmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN