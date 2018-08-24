Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Partizan karşısında oyunun tamamında kazanmaya yakın olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Defans arkalarında boşluk bulmayı düşündük. 27. dakikaya kadar çok fazla atakları yoktu ama golü yedik. Sonrasında biz ataklar yaptık. Beraberlik kötü skor değil ancak galip gelmek istiyorduk. Sahamızda tur atlamayı hedefliyoruz.
Bazı oyuncularımızın antrenman eksikleri var. Pepe
'nin çarpışmaya bağlı görme sıkıntısı oldu, çıkarmak zorunda kaldık. Bu dönemi böyle geçmek zorundayız" diye konuştu. Üst üste maç oynadıklarını ve sürekli seyahat halinde olduklarını belirten Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'da üç rakiple karşılaştık, üçünün de renkleri siyah-beyaz. İlginç bir tesadüf.
Çok az pozisyon veriyoruz, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, az gol atıyoruz. Erzurumspor maçı hariç, tüm futbolcularım savaş veriyor, oynamak istiyor. Vida ve Pepe tam hazır değil. Quaresma ise bölüm bölüm iyi." Güneş transfer
için de, "Önce fazlalıklar gitmeli sonra transfer yapılmalı.. Başkanla konuştum. Yönetim çabalıyor
" dedi.