Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Orta sahaya Suarez - Sanchez

Orta sahaya Suarez - Sanchez

Josef de Souza’nın satışının ardından orta saha için çalışmalara başlandı. Adaylar arasında ’dan Denis Suarez ile ’ten Renato Sanchez var

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Orta sahaya Suarez - Sanchez

'de gözler Josef de Souza'nın transferinin ardından orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi. Listedeki isimler, 'dan Denis Suarez ve 'ten Renato Sanchez... Fenerbahçe'nin bu iki isimden birini kiralık olarak kadrosuna katacağı, Cocu'nun ilk tercihinin Suarez olduğu öğrenildi. Bu sezon Barcelona kadrosunda rotasyona dahil olamayan Suarez'in 'ye gelmeye sıcak baktığı transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Suarez transferi gerçekleşmezse rota Almanya'ya dönecek. Bayern'in büyük umutlarla transfer ettiği ancak forma şansı bulamayan Renato Sanchez'in de Suarez gibi kiralanabileceği gelen bilgiler arasında. Bu arada İngiliz basını ise Tottenham'ın Fransız yıldızı Sissoko'yu Fenerbahçe'ye yazdı.

SUAREZ
24 yaşındaki İspanyol oyuncu geçen sezon Barcelona'da 18 lig maçına çıktı. 2 gol, 2 asistle oynadı.

SOLDADO İÇİN ANLAŞAMADILAR
Fenerbahçe, Souza'nın transferinin ardından Al Nassr kulübü yetkilileriyle transferi için de masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisi için 5 milyon Euro talep ederken, anlaşma sağlanamadı. Böylelikle Soldado takımda kaldı. Fenerbahçe'de Valbuena'nın takımdan ayrılma ihtimali ise Suudi Arabistan'da transfer sezonunun kapanmasıyla hayli azaldı.

SANCHES
21 yaşındaki Portekizli geçen sezon Swancea City'de kiralıktı. 12 lig maçında 1 asistlik performans gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Orta sahaya Suarez - Sanchez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN