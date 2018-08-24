Parti zamanı 30 Ağustos

Dk. 14 Ricardo 1-0
Zakaric'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ricardo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Dk. 15 Tolgay 1-1 Ricardo Quaresma
'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Tolgay Arslan
, kafa vuruşuyla skora yeniden dengeyi getirdi. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Karşılaşmaya Lens, Babel ve Negredo'nun yokluğunda çıkan Beşiktaş
'ta Şenol Güneş
LASK maçında ilk 11'de olan Oğuzhan ve Roco'yu da kenara aldı. Tolgay Arslan'ı oyuncunun gençlik yıllarında olduğu gibi 10 numarada sahaya sürdü. 2-
14. dakikada
önce Gökhan, ardından ise Vida'nın pozisyon almakta zorlandığı Partizan atağında, Zakaric ve Ricardo iki oyuncunun hatasını iyi değerlendirdi ve ev sahibi takım golü buldu. 3- Borussia Dortmund
altyapısında 10 numara oynayan ve Hamburg'da defansif orta sahaya devşirilen Tolgay, eski günlerde olduğu gibi beyin adam olarak sahaya çıktığı maçta, klasikleşen bir Quaresma ortasında 3,5 yıl sonra golünü atmayı başardı. 4-
Oyunda
1-1'i yakaladıktan sonra baskısını artıran siyah beyazlılar, 40. dakikada Larin'in kafa vuruşu sonrası kıl payı öne geçme şansını kaçırdı. 5-
Teknik direktör Zoran Mirkovic'in takımı, adeta hocalarının futbolculuk kariyerinde olduğu gibi sert bir futbol oynarken, karşılaşma boyunca da 17 faul yaptı ve Beşiktaş'ın etkili atak girişimlerini faullerle durdurdu. 6-
Oyunun ikinci yarısında da mücadelenin büyük bir bölümünde futbol üstünlüğünü elinde bulunduran Beşiktaş'ta 81. dakikada Caner'in ortasında Gökhan net bir pozisyonu değerlendiremezken, Beşiktaş 1-1 gibi avantajlı bir skorla evine dönmüş oldu. 14
Beşiktaş, Avrupa arenasında çıktığı son 15 deplasmanın 14'ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip, en son B36 Torshavn'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta gol yememişti. 0-0 TUR İÇİN YETERLİ
Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'a, 30 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak maçta tur için golsüz beraberlik yeterli olacak. 1-1'de karşılaşma uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek. 2-2, 3-3 gibi çok gollü beraberliklerde tur atlayan taraf Partizan olacak. OZİ KULÜBEDE
Sakatlıkları bulunan Lens, Babel ve cezalı Negredo Belgrad'a getirilmedi. Güneş, LASK maçının 46., Erzurum maçının ise 37. dakikasında oyundan aldığı Oğuzhan'ı kulübeye çekti. ?Q7 TAM GAZ!
Quaresma, bu sezon dördüncü resmi maçına çıkarken, ilk 11'de oynadığı son iki karşılaşmada toplamda 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Erzurum maçında iki asist yapıp bir gol atan Portekizli yıldız, dün akşam da golün hazırlayıcısı oldu.