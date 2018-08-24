Sıkıntıdan fırsat çıkarmayız

Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, TRT Spor'a verdiği röportajda, Burak Yılmaz
konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "Biz itibarımız için yaşıyoruz"
diyerek sözlerine başlayan Orman, "Trabzonspor bizim dost kulübümüz, Trabzonspor'un efsanesi Şenol Güneş de hocamız. Durumdan fırsat çıkarmak gibi bir zihniyetimiz asla olmadı. Burak için konuşmamız olmadı, pazarlık ediyoruz gibi bir şey yok.
Bir kulübün sıkıntısından faydalanacak camia değiliz. Trabzonspor
'a Burak Yılmaz'ın maliyeti yüksek deniyor ama bizim sorunumuz değil. Burak Yılmaz, Beşiktaşlı olduğunu söylemiştir. Bir ara linç edildi, benim ona sahip çıkmam onu alacağım diye yorumlandı. Beşiktaşlı iyi insanlara sahip çıkarım, kötülerle işim olmaz"
ifadelerini kullandı. NEGREDO İÇİN BİZE TEKLİF GELMEDİ
Orman, Negredo
'dan Vida'ya merak edilen tüm sorulara da açıklık getirdi. İşte Başkan'ın diğer açıklamalarından önemli bölümler:
Transferde mantık içerisinde hareket etmek zorundayız. Ayın 31'ine kadar vaktimiz var, son güne kadar hareket edeceğiz.
Olmuyorsa da yapmayacağız. Ancak biz yapma gayreti içindeyiz.
Vida ile alakalı sürekli yazılıyor. Millet eline hesap makinesi aldı; 10, 15, 20, 30 söyleniyor.
İlk günden beri dile getirdik; Biz Vida'yı satmak için almadık. Hatta yönetici üzerinden Vida bana 'Başkan beni satmak mı istiyorsunuz'
diye sordu. Hayır cevabını verdim.
Negredo için bize ulaşmış bir şey yok. Taraftarımızın da sevdiği bir oyuncu, 'Şartlar oluşursa gidebilir'
dedik ancak olmuyorsa da bizim kontratlı oyuncumuz.