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de sıra Papy’de

Başkanı Ağaoğlu, “Bir daha alacağız” derken, listenin ilk sırasında Sunderland’li yer alıyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Stoperde sıra Papy’de

lerle ilgili bilgi veren Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Savunmayı güçlendirmemiz gerekiyor. Son güne kadar transfer çalışmalarımız sürecek. Bir takviyesi yapmayı planlıyoruz" dedi. Majid Hosseini ve Zargo Toure'yi kadrosuna katan bordo-mavililerin transfer edeceği üçüncü stoperin Sunderland'in 29 yaşındaki Senegalli oyuncusu olması bekleniyor. Ağaoğlu, ayrıcı "Kesinlikle kimse gitmeyecek demek mümkün değil. Şartlar yerine gelirse oyuncular gelebilir veya gidebilir" ifadesini kullandı.

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Stoperde sıra Papy’de
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