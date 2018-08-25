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’a kavuşuyor

Alman kalecinin transferi, “Come to ” sloganı ile duyuruldu. , bu akşam 19.30’da İstanbul’a geliyor

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Beşiktaş Loris Karius’a kavuşuyor
, 'dan satın alma opsiyonu ile birlikte 2 yıllığına kiraladığı 'u Twitter hesabından resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlara yönelik paylaşımında, Alman kalecinin fotoğrafını kullanarak "Loris Karius, come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki başarılı eldivenin bu akşam 19.30'da İstanbul'a geleceği ve yarın Vodafone Park'ta oynanacak Antalyalyaspor karşılaşmasını tribünden izleyeceği açıklandı.

PAZARTESİ VODAFONE PARK'TA İMZALAYACAK
Siyah-beyazlılar, pazartesi günü de Karius için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek. Alman kaleci, iki yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte sezon başına 1.7 milyon Euro kazanacak. Beşiktaş Liverpool'a ise kiralama bedeli karşılığında toplam 2.5 milyon Euro ödeyecek. 2 yıl sonunda da 8 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini zorunlu olarak alacak.
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Beşiktaş Loris Karius’a kavuşuyor
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