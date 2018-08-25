Beşiktaş Loris Karius’a kavuşuyor

Beşiktaş
, Liverpool
'dan satın alma opsiyonu ile birlikte 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius
'u Twitter hesabından resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlara yönelik paylaşımında, Alman kalecinin fotoğrafını kullanarak "Loris Karius, come to Beşiktaş"
ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki başarılı eldivenin bu akşam 19.30'da İstanbul'a geleceği ve yarın Vodafone Park'ta oynanacak Antalya
lyaspor karşılaşmasını tribünden izleyeceği açıklandı. PAZARTESİ VODAFONE PARK'TA İMZALAYACAK
Siyah-beyazlılar, pazartesi günü de Karius için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek. Alman kaleci, iki yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte sezon başına 1.7 milyon Euro kazanacak.
Beşiktaş Liverpool'a ise kiralama bedeli karşılığında toplam 2.5 milyon Euro ödeyecek. 2 yıl sonunda da 8 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini zorunlu olarak alacak.