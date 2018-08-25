Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fernandao, Giuliano ve Souza
'yı satarak 25 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe
, kadrosuna yeni isimler katmak için mesaide... Forvete Frey, stopere Reyes takviyesi yapan sarı-lacivertlilerin planlaması 2 orta saha, 1 sol açık, 1 kaleci takviyesi şeklinde. Orta alan için F.Bahçe'ye milli yıldız Nuri Şahin önerildi.
Dortmund ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve kalabalık orta saha rotasyonunda kendine yer bulamayan Türk oyuncunun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilerin gündemine geldiği öğrenildi. Dortmund'un bonservis talep etmemesi halinde F.Bahçe'nin transfere sıcak bakacağı belirtildi. NURİ ALTERNATİF, HEDEF YABANCI
Orta alan için Nuri Şahin
alternatif olarak düşünülürken, bu bölgeye bir yabancı takviyesi olacak. Tottenham'dan Sissoko, Barcelona'dan Denis Suarez, Bayern'den Renato Sanches listedeki isimler. Brezilya basınında F.Bahçe'nin Fluminense'den Ekvadorlu Sornoza ile ilgilendiği iddiaları çıktı. Oyuncunun menajeri "Görüştük, beklemedeyiz" diyerek transferi doğruladı. KAMENİ GİDERSE KALECİ ALINACAK
Fenerbahçe'nin yabancı kaleci için PSG'den Kevin Trapp'i gündeminde tuttuğu bildirildi. Kaleci transferi Kameni'nin satışına bağlı. Sol kanatta ise gündeme gelen isim Everton'ın kiralamak istediği Yannick Bolasie. Geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası bölgesine transfer yapılan Kongolu futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. DİRAR 'ŞİMDİLİK' TAKIMDA KALDI
Fenerbahçe, tüm bu hamleleri planlarken elden çıkaracağı yabancılar için de arayışlarını sürdürüyor. Nabil Dirar için Fransa'nın Toulouse takımından gelen teklif kulüp tarafından değerlendirmeye alınırken, Faslı oyuncunun ayrılığa sıcak bakmaması işin zorlaşmasına neden oluyor. Dirar, 'şimdilik' takımda kalsa da ayrılık yakın gözüküyor. SOLDADO'YA MEKSİKA'DAN TEKLİF
Elden çıkarılmak istenen bir diğer isim Soldado
. İspanyol golcü için Al Ahli ile görüşme yapıldı ancak anlaşma sağlanamayınca rota Meksika'ya çevrildi. Soldado için bir Meksika kulübünden, "4.5 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'sunu karşılarız" şeklinde bir teklif geldiği kaydedildi. Düşünülen 4 takviye gönderilecek yabancı sayısına göre azalabilecek ?RAKİP GÖZTEPE
Süper Lig'de yeni sezona Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak Malatya deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, bugün İzmir de Göztepe'ye konuk olacak. Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Bu mücadele Çakır'ın ligdeki 300. karşılaşması olacak. Sarılacivertli ekipte Aatif ve İsmail'in sakatlıkları sürüyor. Ev sahibi takımda ise Kadu ve Atakan sakat, Castro cezalı. Süper Lig'e döndükten sonra 3 İstanbul takımına karşı galibiyet elde edemeyen Göz-Göz, Fenerbahçe karşısına bu şanssızlığına son vermek için çıkacak.