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'nin yeni i 'i yakından tanıyalım

'nin İsviçre'nin Zürih takımından ettiği İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Zürih takımından bonserservisi konusunda anlaştığı 24 yaşındaki futbolcu Michael Frey İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul'a gelen İsviçreli golcüyü Fenerbahçeli yetkililer az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlarla fotoğraf çekilen Frey daha sonra havalimanından ayrıldı

24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Giriş Tarihi: 23.08.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 17:45
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'nin yeni i 'i yakından tanıyalım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'i yakından tanıyalım


Sporx'in hazırladığı bilgilere göre genç yaşta FC Thun altyapısından Young Boys altyapısına olan , sarı-siyahlı ekipte gösterdiği başarılı perforans ile basamakları teker teker çıktı. Genç yaşta kendisini parlatmayı başaran golcü futbolcu, Young Boys ile A Takım'a çıkmasının ardından 14/15 sezonunda 20 yaşındayken Fransız ekibi Lille'e 3 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

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'nin yeni i 'i yakından tanıyalım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'i yakından tanıyalım


2014/15 sezonunda Young Boys'tan, Ligue 1 ekiplerinden Lille'e olan Frey, burada büyük bir şanssızlık yaşadı. İsviçreli golcü, tüm kulvarlarda 33 maça çıkarak takımın değişmezlerinden biri olduğu sezonun 21. haftasında bileğini kırdı. Geri döndüğünde de teknik direktör değişmişti ve takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

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'nin yeni i 'i yakından tanıyalım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'i yakından tanıyalım


Lille'de olduğu dönemde Fransızca da öğrendiğini belirten Frey, "İlk başlarda Fransızca beni çok rahatsız etti. Farklı bir ülkedeydim, yabancı insanlar var, futbol da yabancıydı ama adapte oldum. İnsanlar Fransızcayı çok hızlı konuşuyordu ama öğrenmeyi başardım.

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'nin yeni i 'i yakından tanıyalım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'i yakından tanıyalım


Sahada enerjik bir görüntüsü olan Frey, fazla koştuğu için kendisine "çim biçme makinesi" lakabı takıldığını söylüyor; "Küçükken sahada çok koşardım, durmadan koşardım çünkü bu gücüm vardı. Neredeyse hiç durmazdım. Sahada beklemeyi hiç sevmedim zaten."

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'nin yeni i 'i yakından tanıyalım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'i yakından tanıyalım


"Resim yapmayı, bir şeyler çizmeyi seviyorum. Ayrıca iş dışında da fitness yapmaktan, spor salonunda olmaktan zevk alıyorum."

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'nin yeni i 'i yakından tanıyalım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'i yakından tanıyalım


"Bence şu anda dünyadaki en iyi forvet Cristiano Ronaldo. Ancak ben Diego Costa, Cavani, Suarez'i kişisek olarak daha çok beğeniyorum. Bu isimler defansif olarak da mücadele veriyorlar ve takım için savaşıyorlar. Ronaldo ise golleriyle fark yaratıyor. Bence 11 Cavani, 11 Ronaldo'yu yener."

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'nin yeni i 'i yakından tanıyalım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'i yakından tanıyalım


"Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olmak istiyorum. Bunun için de önce İsviçre'nin en iyi golcülerinden biri olmam gerekiyor."

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