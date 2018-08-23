Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey'i yakından tanıyalım



"Bence şu anda dünyadaki en iyi forvet Cristiano Ronaldo. Ancak ben Diego Costa, Cavani, Suarez'i kişisek olarak daha çok beğeniyorum. Bu isimler defansif olarak da mücadele veriyorlar ve takım için savaşıyorlar. Ronaldo ise golleriyle fark yaratıyor. Bence 11 Cavani, 11 Ronaldo'yu yener."

