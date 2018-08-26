Anthony Modeste artık serbest! Almanlar yazdı...

Adı Galatasaray'la transfer haberlerine karışan Anthony Modeste artık serbest bir futbolcu!

Çin kulübü Tianjin Quanjian ile olan sözleşme sorununu FIFA'ya taşıyan Modeste'in problemi çözdüğü ve sözleşmesini feshettiği yazıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre sözleşmesini fesheden Modeste artık serbest ve istediği kulüple görüşebilir.

Alman basınında ayrıca, Galatasaray dışında Köln ve Borussia Dortmund'la da ismi anılan Modeste'in 'Dortmund harika bir kulüp ancak benim büyük aşkım Köln' ifadelerine yer verildi.

HABER: Serkan AKKOYUN