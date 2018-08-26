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artık serbest! Almanlar yazdı...

Kulübü ile 'lık olan 'nin sözleşmesini feshettiği ve görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 12:25
Anthony Modeste artık serbest! Almanlar yazdı...

Adı 'la haberlerine karışan artık serbest bir futbolcu!

Çin kulübü ile olan sözleşme sorununu 'ya taşıyan Modeste'in problemi çözdüğü ve sözleşmesini feshettiği yazıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre sözleşmesini fesheden Modeste artık serbest ve istediği kulüple görüşebilir.

Alman basınında ayrıca, Galatasaray dışında Köln ve 'la da ismi anılan Modeste'in 'Dortmund harika bir kulüp ancak benim büyük aşkım Köln' ifadelerine yer verildi.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Anthony Modeste artık serbest! Almanlar yazdı...
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