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- karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto 'in 3. haftasında 'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 21:07 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 21:18
Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

, Spor Toto 'in 3. haftasında yarAntalyalyaspor ile karşı karşıya geliyor. 'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Adriano, , Vida, Caner, , Tolgay, Quaresma, Babel, Oğuzhan, .

: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celutska, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara.

EVİNDE 45 MAÇTIR YENİLMİYOR
Teknik direktör yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 12 MAÇI KAZANDI
Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında galibiyet aldı.

Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.

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Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
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