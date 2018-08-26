Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarAntalyalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Quaresma, Babel, Oğuzhan, Negredo.

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celutska, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara.

EVİNDE 45 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 12 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı.

Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.