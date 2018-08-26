CANLI | Beşiktaş - Antalyaspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bülent Korkmaz yönetimindeAntalyalyaspor'u konuk edecek. 21.45'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özhaya yönetecek. Özkahya'nın yardımcıları Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR

Sezonun ilk iki haftasını galibiyetle kapayan siyah beyazlılar seriyi 3 maça çıkarmayı hedeflerken konuk ekip ise sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 45. RANDEVU

Beşiktaş ile Antalyaspor, bugün İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 44 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 94 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 35 gol kaydedebildi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 2-0, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda Antalyaspor'a karşı büyük bir üstünlük kurdu.

Siyah beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 22 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken bir kez rakibine yenildi, 3 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda Antalyaspor ağlarını 46 kez havalandırırken, bu maçlarda kalesinde 7 gol gördü. Antalyaspor'un deplasmandaki tek galibiyeti 1998 yılında aldı.