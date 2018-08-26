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gelişmesi: , için 'a geliyor

haberi... 'nin kadrosuna katmak istediği , yarın saat 19.00'da 'a gelecek. Öte yandan 29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması, in bittiği şeklinde yorumlandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 22:50 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 02:03
Son dakika transfer gelişmesi: Marco Fabian, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

ekiplerinden 'ta forma giyen orta saha oyuncusu , 'ye i konusunda detayları görüşmek üzere yarın saat 19.00'da 'a gelecek. Meksikalı oyuncunun yarın İstanbul'a ulaştıktan sonra sözleşmesindeki son pürüzleri çözerek kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI
29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması, in bittiği şeklinde yorumlandı.
Fabian, Eintracht Frankfurt'un bugün Freiburg ile oynadığı Bundesliga mücadelesinde kadroda yer almamıştı.

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Son dakika transfer gelişmesi: Marco Fabian, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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