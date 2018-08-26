Gökhan Gönül: Sağlıkçıya vurmadım

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında BeşiktaAntalyalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül, kendi sahalarında 45 maç sonra yenilmenin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Özellikle şampiyonluğa oynayan takımlar için iç saha maçlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Gökhan Gönül, "Daha lig yeni başladı. Bu şekilde yenilmemiz üzücü oldu. Hafta içi yine bir maç var. Bu maçı unutup bir an önce o maça hazırlanmamız gerekiyor. En azından şu an telafisi olan maçlardan biriydi. Umuyorum ki bunu telafi ederiz" dedi.

"SAĞLIKÇIYA VURMADIM"

Karşılaşma devam ederken kenardan gelen sağlıkçıya müdahalede bulunup bulunmadığı sorulan Gökhan Gönül, "20 seneye yakın futbol oynuyorum. Bunun 12 senesi Süper Lig'de. Haksızlık yapmamaya çalışıyorum. Tansiyonu yüksek bir maç, görüntüye bakınca sağlıkçıya vuruyormuşum gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Bir an önce oyuncuyu kenara götürmesi için bir hamle yaptım, vurmadım ama görüntülerde öyle gözüküyor. Sağlıkçı arkadaş da buralarda bir yerlerdedir, eğer 'Gökhan bana vurdu' derse benim adıma söylenen her şeyi kabul ediyorum. Hızlı bir şekilde iterken bir anda kendimi kontrol etmeyi başardım. Vuracak olsam dengesi bozulurdu. Gökhan vurdu diyorlar ama bunları kimin söylediğini çok iyi biliyorum. Klavye başında oturan tipler bunlar. En ufak bir şey yaptığımızda bizi yerden yere vuracak tipler. Üzerime alınmıyorum. Rakibe, hakeme, rakip takım hocasına kolay kolay hata yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ MENTAL YORGUNLUK VAR"

Herkesin elinden geleni yaptığı belirten tecrübeli futbolcu, "Biraz mental yorgunluk var, fiziki de olabilir. Herkes elinden geldiğince çabalamaya çalışıyor. Hoca da elinden geldiğince rotasyona gidip hazır olan oyuncuları oynatmaya gayret ediyor. Bazen bu tür maçlar olabiliyor. Yediğimiz goller normal goller değil, düzelecek diye düşünüyorum. Milli takım arası iyi gelecektir. Herkes en az puan kaybıyla o haftayı bekliyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"YAŞ DEĞİL PERFORMANS ÖNEMLİ"

Takımın yaş ortalamasının yüksek olmasının sahadaki performansı etkileyip etkilemediği sorusunu Gökhan Gönül şöyle cevap verdi: "Yaş olayına takılmıyorum. Sahadaki yaşınız değil verdiğiniz mücadele, performans önemlidir. Önümüzde birçok örnek var. Oynanmak istenince oynanıyor. Emre Belözoğlu kaç yaşında ama herkes performansından övgüyle bahsediyor."