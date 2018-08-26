Gomis son vuruşçu Modeste takımın parçası

27 Temmuz'da SABAH
'a, "Galatasaray Gomis
'i istemiyor" açıklamasını yapan menajer Patrick Mendy, sarı-kırmızılı yönetimle oyuncusu arasındaki iplerin koptuğunu dile getirmişti. Bir ayı bulan sürecin sonunda Gomis Al Hilal'e satıldı. Patrick Mendy SABAH
'a özel açıklamalar yaptı.
Gomis'in yerine transferi düşünülen Modeste'yi iki sene önce 30 milyon Euro'ya Çin
'e götüren Gomis'in menajeri Patrick, iki oyuncuyu kıyasladı: "Eğer Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse, çok iyi iş yapmış olur. Çünkü Modeste de Gomis gibi Türkiye'de çok başarılı olur. Gomis, Fransa'daki gollerine Türkiye'de, Modeste de Köln'deki gollerine Çin'de devam etti. Oyun stilleri olarak Gomis bir golcü, Modeste ise çok yönlü bir forvet.
Gomis sürekli çevre takibi yapar ve ceza sahası içinde bitirici şutu çeker. Modeste ise daha çok takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlar."
İstanbul'da sarı-kırmızı kıyafet seçen Gomis'i 50'ye yakın taraftar uğurladı. Yıldız futbolcu yanında çok sayıda G.Saray forması da götürdü. Uğurlamada duygusal anlar yaşanırken, Gomis "Bu bir veda değil, görüşmek üzere" dedi. İZDİHAM YARATTI
Attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Gomis dün İstanbul'da uğurlandıktan sonra Suudi Arabistan
'daki karşılanmasında da izdiham yarattı.