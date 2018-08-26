Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Modeste tamam gibi

Modeste tamam gibi

SABAH’ın iki gündür ’in yerine geleceğini yazdığı ile ilgili olumlu gelişmeler var. Çin ekibi TJ Quanjian’dan ayrılma kararı alan Modeste ile yapılan görüşmelerde G.Saray önemli mesafe kat etti

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Modeste tamam gibi
Çin ekibi Tianjin Quanjian'da alacakları düzenli ödenmeyen Fransız golcü, kulübünü FIFA'ya şikâyet etti. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunsa da Modeste'nin menajeri, oyuncusunun Drogba gibi serbest kalıp 'a gelebileceğini iletti. Bu mesaj sonrası 'in forvet listesinde 1 numarada olan Modeste ile pazarlıklar başladı. Gomis'e 2.5 milyon Euro imza parasını peşin ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, 4.5 milyon Euro imza parası talep eden Modeste'ye ise bu parayı 3 sezonda eşit taksitlerle ödemeyi önerdi. 30 yaşındaki Fransız yıldıza 3 yıllık sözleşme ve her sezon geçerli 3.5 milyon Euro garanti ücret+1.5 milyon Euro imza parası teklif edildi.

İMZA PARASINI SPONSOR ÖDEYECEK
Modeste'nin toplamda yıllık 5 milyon Euro'yu bulan bu teklife olumlu yaklaştığı ve Galatasaray'a prensipte 'Evet' dediği öğrenildi. Bu transferin en önemli detaylarından birisi imza parası… Alanyaspor'dan kadroya katılan Emre Akbaba'nın 4 milyon Euro olan bonservis bedeli için kasasından 3 milyon Euro çıkacak Galatasaray'a, kalan 1 milyon Euro için forma sponsoru NEF yardım etmişti. Sarı-kırmızılı kulüp maliyeti yüksek Anthony Modeste transferini de sponsor desteğiyle bitirmeyi planlıyor. Fransız golcüye her sezon ödenecek 1.5 milyon Euro imza parasını karşılayacak sponsor aranıyor.

HEDEF AKHİSARLI ÖMER BAYRAM
Carole'ü ?750 bin Euro'ya satan Galatasaray bu parayı için Akhisar'a ödemeye hazır. Manisa temsilcisi 2 milyon Euro istiyor ancak Ömer'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etmemesiyle köşeye sıkışıyor. 27 yaşındaki gurbetçi sol bek Galatasaray'a gelmek istiyor. Akhisar indirime giderse, Nagatomo'ya yedek arayan sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram'ı kadrosuna katacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Modeste tamam gibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN