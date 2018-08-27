Abdurrahim Albayrak: Modeste transferi olmayacak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir gündemlerinde olan Anthony Modeste'nin transfer edilmeyeceğini açıkladı.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Modeste olmayacak arakadaşlar. Sokağa atacak, riske girecek bir durumumuz yok. Petrol kuyumuz yok, o risklere giremeyiz. Biz o transferden vazgeçtik." dedi.

Galatasaray, Modeste'nin sözleşmesini hukukçulara inceletti. "Usulsüz fesih" olur gerekçesi ile bu transferden vazgeçmek üzere. pic.twitter.com/hEYfSvdHEj — Sabah Spor (@sabahspor1) 27 Ağustos 2018