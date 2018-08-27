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: Modeste transferi olmayacak

İkinci Başkanı , 'in 3. haftasında oynadıkları ve 6-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarıyla yaptığı sohbette 'nin transfer edilmeyeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 00:01 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 00:15
Abdurrahim Albayrak: Modeste transferi olmayacak

İkinci Başkanı , bir süredir gündemlerinde olan 'nin transfer edilmeyeceğini açıkladı.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Modeste olmayacak arakadaşlar. Sokağa atacak, riske girecek bir durumumuz yok. Petrol kuyumuz yok, o risklere giremeyiz. Biz o transferden vazgeçtik." dedi.

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Abdurrahim Albayrak: Modeste transferi olmayacak
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