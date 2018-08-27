Emre Akbaba: Sevinmem doğru olmaz

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları 6-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre, "Benim için özel bir maç oldu. İçeride benim ilk 11'de oynadığım ilk maç. İyi de bir galibiyet aldık. Eski takımıma karşı oynadığım için benim için biraz farklıydı. Benim için değişik bir atmosfer oldu ama sonunda güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum." diye konuştu.

Emre Akbaba, müsabakada attığı iki golden sonra da sevinmemesiyle ilgili, "Eski takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve hocalarıma saygıdan dolayı sevinmem doğru olmaz diye düşündüm. O yüzden sevinmedim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, transfer döneminde adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili soru üzerine, "Transfer dönemi geçti. Artık Galatasaray'ın futbolcusuyum. Burada en iyisini yapmaya çalışacağım. İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim." şeklinde konuştu.