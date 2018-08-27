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: Sevinmem doğru olmaz

, Spor Toto Süpe Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u 6-0'la geçerken attığı 2 golle yıldızlaşan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Attığı gollerin ardından sevinmemesi hakkında konuşan Emre, "Eski takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve hocalarıma saygıdan dolayı sevinmem doğru olmaz diye düşündüm. O yüzden sevinmedim." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 00:50
Emre Akbaba: Sevinmem doğru olmaz

lı futbolcu , 'in 3. haftasında karşısında aldıkları 6-0'lık galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre, "Benim için özel bir maç oldu. İçeride benim ilk 11'de oynadığım ilk maç. İyi de bir galibiyet aldık. Eski takımıma karşı oynadığım için benim için biraz farklıydı. Benim için değişik bir atmosfer oldu ama sonunda güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum." diye konuştu.

Emre Akbaba, müsabakada attığı iki golden sonra da sevinmemesiyle ilgili, "Eski takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve hocalarıma saygıdan dolayı sevinmem doğru olmaz diye düşündüm. O yüzden sevinmedim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, transfer döneminde adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili soru üzerine, "Transfer dönemi geçti. Artık Galatasaray'ın futbolcusuyum. Burada en iyisini yapmaya çalışacağım. İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim." şeklinde konuştu.

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Emre Akbaba: Sevinmem doğru olmaz
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