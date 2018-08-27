Fenerbahçe gole hasret

Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkati çekiyor.

Sezona yeni bir yapılanmayla giren ve bu doğrultuda kadrosunda önemli revizyona giden sarı-lacivertliler, oynadığı 5 resmi maçta da rakip fileleri havalandırmakta zorlandı.

Bu sezon ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü ise Süper Lig'de olmak üzere toplamda 5 resmi karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bu mücadelelerde sadece 3 gol üretebildi.

Fenerbahçe, bu 5 maçın 3'ünde ise rakip kaleciyi geçmeyi başaramadı.

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ

Geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde ligi en çok gol atan takım unvanıyla tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde hücum bölgesinin tamamına yakınını değiştirdi.

Transfer dönemindeki ilk hamlesini Jose Fernandao'yu satarak gerçekleştiren Fenerbahçe, İngiltere'nin Tottenham ekibinden kiraladığı Vincent Janssen'in de takımına dönmesiyle, sezona elindeki tek forvet Roberto Soldado ile giriş yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Soldado'nun sakatlanmasıyla bu zorlu maçlarını forvetsiz oynamak durumunda kaldı ve elenmekten kurtulamadı.

Benfica karşısında forvet pozisyonunda Alper Potuk'a görev vermek zorunda kalan Fenerbahçe, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada gol atmayı başaramazken, ikinci maçta ise Alper Potuk'un tek golü tur için yeterli olmadı.

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra forvet pozisyonunu İslam Slimani ile güçlendiren Fenerbahçe, son olarak bu mevkiye Michael Frey'i transfer etti.

LİGDEKİ GOLLER GİDENLERDEN

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 3 haftasında sadece 2 gol atarken, bu skorları da takımdan ayrılan isimlerin kaydetti.

Süper Lig'e evinde 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerde, golleri Giuliano Victor de Paulo ve Josef de Souza kaydetti. Bu iki oyuncuyu da Fenerbahçe, Suudi Arabistan takımlarına sattı.

Ligde daha sonra oynanan Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında ise rakip fileleri havalandıramayan Fenerbahçe, 3 karşılaşmada attığı 2 golle son 32 yılın hücumdaki en kısır sezon başlangıcını yapmış oldu.

SLİMANİ GOLLE TANIŞAMADI

Fenerbahçe'de gol sorununa ilk çare olarak İslam Slimani transfer edildi.

İngiltere'nin Leicester City takımından kiralanan golcü oyuncu, sarı-lacivertli formayı ilk defa deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında giydi.

Bu mücadelede önemli bir gol fırsatını harcayan Cezayirli futbolcu, Göztepe karşısında girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

KANATLARDAN DA KATKI GELMEDİ

Fenerbahçe yeni sezona, kanatlara takviye yaparak girdi.

Geçen sezon bu bölgede ilk 11 oynayan Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun skor katkısından memnun olmayan sarı-lacivertliler, sorunun çözümü için transfere başvurdu.

İlk olarak Altınordu'da forma giyen Barış Alıcı'yı takıma kazandıran Fenerbahçe, daha sonra ise İngiltere'nin Swansea City takımından Andre Ayew'i kiraladı.

Büyük umutlarla transfer edilen bu iki oyuncu da henüz sarı-lacivertlilerin gol sorununa çare olamadı.

GEÇEN SEZONUN EN GOLCÜ TAKIMI

Fenerbahçe, geçen sezonu ligde en çok gol atan takım unvanıyla tamamlamıştı.

Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon sık sık gol atamadığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, o dönem ligin ilk 3 haftasında rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ligde attığı 78 golle, maç başına 2,29'luk bir gol ortalama yakaladı.

Geçen sezon Aykut Kocaman yönetimindeki kadroda hücum oyuncularından Giuliano 14, Fernandao ve Soldado 9'ar, Janssen ise 4 gol attı.

KALESİ DE DÜŞTÜ

Fenerbahçe, gol atmakta yaşadığı problemlerin yanı sıra, kalesini gole kapatmakta da zorluk çekiyor.

Yeni sezonda henüz 5 resmi karşılaşma oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamında gol yedi.

Kalecilerinin performansı sebebiyle geçen sezon sık sık eleştirilen sarı-lacivertli takım, bu sezon da aynı kaderi yaşıyor.

Fenerbahçe sezona, Volkan Demirel, Carlos Kameni ve Erten Ersu'nun yanına Berke Özer'i de transfer ederek 4 kaleciyle girerken, teknik direktör Phillip Cocu, resmi maçlarda tercihini tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'den yana kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Benfica ile yapılan karşılaşmada yediği gol sebebiyle eleştirilen Volkan, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında da kalesinde gole engel olamadı.