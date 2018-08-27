Son dakika: Galatasaray'dan flaş Anthony Modeste kararı

Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fransız forvet Anthony Modeste'nin transferinden vazgeçmek üzere.

Sarı kırmızılı kulüp, Modeste'nin Çin Kulübü Tianjin Quanjian ile olan sözleşmesini hukukçulara inceletti ve "Usulsüz fesih" olur gerekçesi ile bu transferden vazgeçmek üzere. Galatasaray cephesi "lisans çıkaramama" tedirginliği duyuyor ve riske girmek istemiyor.

2018'in Temmuz ayında Tianjin Quanjian tarafından Köln'den 29 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Modeste kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.