Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 1 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega salonda çalıştı. Vahid Amiri ise takımdan ayrı çalışma yaptı. Geçen hafta izinsiz olarak çalışmalara katılmayan Mustafa Akbaş da idmanda yer aldı.

MKE Ankaragücü maçında 90 dakika oynayan futbolcuların koşuyla tamamladığı antrenmanda diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bir grup taraftar da bordo-mavili takımın antrenmanını izleyerek, futbolculara destek verdi. Ellerindeki meşaleleri yakan taraftarlar yanlarına çağırdıkları oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.