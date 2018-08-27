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spor, maçı hazırlıklarına başladı

'in 4. haftasında ile karşılaşacak olan spor'da, maç hazırlıkları 1 günlük iznin ardından başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 19:31
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

'in 3. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan spor, 1 Eylül Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega salonda çalıştı. Vahid Amiri ise takımdan ayrı çalışma yaptı. Geçen hafta izinsiz olarak çalışmalara katılmayan Mustafa Akbaş da idmanda yer aldı.

MKE Ankaragücü maçında 90 dakika oynayan futbolcuların koşuyla tamamladığı antrenmanda diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bir grup taraftar da bordo-mavili takımın antrenmanını izleyerek, futbolculara destek verdi. Ellerindeki meşaleleri yakan taraftarlar yanlarına çağırdıkları oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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