Ünal Karaman'ın aklı savunmada

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak attığı 5 gole karşılık kalesinde de 5 gol gören Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, takım savunmasında yaşanan sıkıntılara çözüm arıyor. Zargo Toure ve Seyed Majid Hosseini'nin 24 günlük kamp sonrası transferlerinin bitirilip takıma katılmaları nedeniyle savunma bölgesinde görev alan söz konusu oyuncularla çok fazla çalışma fırsatı bulamayan Karaman, bu mevkide oluşan sıkıntılarını giderilmesi için eksiklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

SAVUNMA VE ORTA SAHA KURGUSU ÜZERİNDE DURULACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaklaşan Galatasaray maçı öncesi savunma ve orta sahası kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde henüz elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan zafiyetler üzerinde duruyor. Ligde oynadığı 3 maçta kalesini gole kapayamayan ve ağlarında 5 gol gören bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçında gol yemeden sonuca gitmeyi hedefliyor.



KARAMAN UYARILARINI YAPIYOR

Karaman, savunma oyuncularına yaptığı uyarıda oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Takım halinde savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adam, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN KALAN SORUN

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon savunma bölgesinde yaşanan sıkıntılar bu sezonun ilk 3. haftasına da yansımış durumda. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun ilk 3. haftasında oynadığı maçlarda 6 gol atıp kalesinde ise 6 gol görmüştü. Bu sezon ise 5 gol atıp 5 gol yedi.



SAVUNMAYA TAKVİYE

Mustafa Akbaş'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı bordo-mavili kulüp, stoper bölgesine oyuncu arayışını sürdürüyor. Zargo Toure ve Seyed Majid Hosseini gibi iki defans oyuncusuna sahip olan Trabzon temsilcisi, bu futbolcuların yokluğunda savunma bölgesinde sıkıntı yaşamama adına transferin son gününe kadar bu bölgeye yönelik arayışlarını sürdürecek. Bordo-mavili ekip, ekonomik yönden kendilerine uygun bir oyuncuyu bünyesine katmayı planlıyor.