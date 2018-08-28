Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Abdurrahim Albayrak: Modeste transferi olmayacak

: Modeste transferi olmayacak

İkinci Başkanı , 'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları 6-0'lık galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir süredir adı Galatasaray'la anılan 'nin transferinden vazgeçtiklerini açıklayan Albayrak, transfer hedefleri konusunda ise isim vermekten kaçındı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 01:27 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 02:05
Abdurrahim Albayrak: Modeste transferi olmayacak

'de 3'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında , Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eksik ve sakat oyuncuların olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Daha da iyi olacağız. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Bütün arkadaşlara, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Pazartesi gecenin 12 olmasına rağmen, yarın mesai günü olmasına rağmen yine bizi yalnız bırakmadılar. İyi ki varlar. İyi bir maç oldu. İlk devre 1-0 oldu. Son dakikalarda 2'nci golü de atabilirdik ama atamadık. 2'nci devre gördünüz. Fırtına gibi girdik. 6-0 gibi net bir skorla Allah'a şükürler olsun sahadan ayrıldık. Mutluyuz" dedi.

Abdürrahim Albayrak'tan Modeste açıklaması

"ALİ DÜRÜST'ÜN UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK"

Emre Akbaba'nın transfer olduğu dönemde medyada çıkan Ali Dürüst haberleriyle ilgili de konuşan Albayrak, "Alanyaspor Başkanı Hasan Bey benim pazara kadar değil, mezara kadar dostumdur, arkadaşımdır. Ali Dürüst'e gelince iyi ki sordunuz. Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Federasyon tarafından da Ali Bey gelmişti. Bütün kulüplerle bir arada toplantıdaydık. 11'de başlayan toplantı 2'ye doğru bitti. Çok acıkmıştık. Yemek yiyelim dedim. Benimde burada kulüpte bekleyen imzalarım vardı. Ben şoförümü yemek almaya gönderdim, Ali ağabey ile ben buraya geldim. Hasan ağabey de ben sonra gelirim dedi. Biz buraya geldik, Ali Dürüst benim hakikaten çok sevdiğim birisi. Hiçbir zaman da kimse aramızı açamaz. Yemek geldi, sonrasında Hasan Bey geldi. Yemeği yedik ve Ali Dürüst gitti. Bol şanslar ben gidiyorum dedi. Ali ağabeyin uzaktan yakından alakası yoktu" ifadelerini kullandı.

"MODESTE'DEN VAZGEÇTİK"

Forvet transferi konusunda Modeste'den kesinlikle vazgeçtiklerini belirten Abdurrahim Albayrak, "Modeste transferi olmayacak. Bizim öyle bir riske girecek durumumuz yok Galatasaray olarak. Bizde petrol kuyusu yok. Biz o risklere giremeyiz. O transferden vazgeçtik. Onları Fatih hocama sorun isterseniz. Ben burada isim söylemem. Biliyorsunuz söyleniyor, başka kulüplerde talip oluyor. Fiyat artıyor. Onun için isim söylemem söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"FATİH HOCA'NIN SÜRPRİZLERİ BİTMEZ"

Kadroya bir ya da iki tane forvet oyuncusu katacaklarını söyleyen Albayrak, "Forvet alacağız. Belki de iki tane alacağız. Transfer bitmedi. Son günlerde Fatih Hoca'nın sürprizleri bitmez. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Biraz daha sabırlı olun. Forvet yabancı olacak" diye konuştu.

Albayrak son olarak karşılaşmada iptal edilen penaltı atışıyla ilgili, "Ben saygı duyuyorum. Demek ki bir şey varmış ki iptal etmişlerdir. Hakemlerin verdikleri kararlara benim saygım sonsuzdur" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdurrahim Albayrak: Modeste transferi olmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN