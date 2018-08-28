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- maçına 'tanıdık' hakem

'ın Play-Off rövanşında ile oynayacağı karşılaşmayı 'ndan yönetecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 13:09
Beşiktaş-Partizan maçına 'tanıdık' hakem

Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında 'ı konuk edecek olan , taraftarı önündeki karşılaşmayı kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor.

30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu. 'ndan 'ın yöneteceği karşılaşmada, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe, yardımcı hakem olarak görev alacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

Ovidiu Hategan, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçını da yönetmiş, maçın 16. dakikasında Vida'ya kırmızı kart çıkarmıştı.

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Beşiktaş-Partizan maçına 'tanıdık' hakem
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