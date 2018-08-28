Beşiktaş-Partizan maçına 'tanıdık' hakem

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önündeki karşılaşmayı kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor.

30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşmada, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe, yardımcı hakem olarak görev alacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

Ovidiu Hategan, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih maçını da yönetmiş, maçın 16. dakikasında Vida'ya kırmızı kart çıkarmıştı.