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’da kaleyi Karius koruyacak

’ın yeni transferi ilk kez deplasmanında oynayacak.

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Bursa’da kaleyi Karius koruyacak

Fabri'nin satışından sonra 'den umduğunu bulamayan ve 'dan Karius'u kiralayan , yeni kalecisiyle ilk sınavını pazar günü deplasmanında verecek. Yarın Vodafone Park'ta, başkan Fikret Orman'ın da katılacağı bir törenle imza atacak olan Alman kalecinin Bursaspor'a karşı ilk kez siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

MİGNOLET ŞAŞIRMIŞ!..
Öte yandan geçen sezon Liverpool'da Karius'un yedeği olan Mignolet, Alman kalecinin takımdan ayrılacağının kendisine söylenmediğini belirtti. Mignolet, "Karius'un, yani geçen sezon benim yerime tercih edilen kalecinin, bu sezon kiralanıyor olması çok tuhaf. Benim de kiralanma ihtimalim vardı" dedi.

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Bursa’da kaleyi Karius koruyacak
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