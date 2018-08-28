Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Ljajic çekişmesi

Ezeli rekabet transferde Çizme'ye taştı. İtalyan basını Beşiktaş'ın talip olduğu Torino'nun 10 numarası Adem Ljajic'e Fenerbahçe'nin de teklif götürdüğünü yazdı. İtalyan kulübünün kiralamak yerine, satmak istediği Ljajic için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği duyurulurken Torino cephesi iki kulüpten de öncelikle bonservis için teklif getirmelerini talep etti. Kulislerde bu transferi bitirme aşamasında olan Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşma sağladığı ama bir yıl kiralık ve gelecek sezon satın alma opsiyonlu teklifinde ısrarcı olduğu konuşuluyor. Alman ekibi Schalke'nin de Ljajic için devrede olduğu yazıldı. Torino'da yıllık 1.4 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki Sırp orta sahaya Beşiktaş, menajeri Mirsad Türkcan aracılığıyla yıllık 3 milyon Euro teklif etmişti.

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