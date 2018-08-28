Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Ljajic çekişmesi

ve 'ta Ljajic çekişmesi

İtalyanlar’a göre 'ın istediği ya de talip. Beşiktaş'ın ini bitirme aşamasına geldiği Ljajic için kulübü bonservis bedelinde ısrarcı. Ancak satın alma opsiyonuyla kiralama yönteminde diretiyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Ljajic çekişmesi

Ezeli rekabet de Çizme'ye taştı. İtalyan basını 'ın talip olduğu 'nun sı Adem Ljajic'e 'nin de teklif götürdüğünü yazdı. İtalyan kulübünün kiralamak yerine, satmak istediği Ljajic için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği duyurulurken Torino cephesi iki kulüpten de öncelikle bonservis için teklif getirmelerini talep etti. Kulislerde bu transferi bitirme aşamasında olan Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşma sağladığı ama bir yıl kiralık ve gelecek sezon satın alma opsiyonlu teklifinde ısrarcı olduğu konuşuluyor. Alman ekibi 'nin de Ljajic için devrede olduğu yazıldı. Torino'da yıllık 1.4 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki Sırp orta sahaya Beşiktaş, menajeri Mirsad Türkcan aracılığıyla yıllık 3 milyon Euro teklif etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Ljajic çekişmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN