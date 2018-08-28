Kalitesini gösterdi

Süper Lig
'in ikinci haftasında Kasımpaşa
'ya yenilen Medipol Başakşehir
, Akhisarspor'u farklı geçti: 3-1. Adebayor'un riske edilmediği maça Başakşehir, hızlı başladı. 9. dakikada ceza sahasında Kerim Frei
'a pasını gönderen Visca, savunmadan dönen topu kontrol edip ayak içi vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 28'de Manu, Güray Vural'la verkaç yaparken, kendinde kalan topla skoru eşitledi: 1-1. İlk yarıda sıkça faule maruz kalan kaptan Emre'nin ikinci devrede yerini bıraktığı Bajic
, 70. dakikada Visca'nın asistinde takımını öne geçirdi: 2-1. 90'da İrfan Can'ın asistinde Manuel Da Costa
maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-1. AVCI: Daha hızlı olacağız
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonu, "63 dakika top oyunda kalmış ve bu güzel bir şey. Milli takım arasına gireceğiz, sakatların dönmesiyle daha hızlı olacağız. Adebayor bu hafta olacak gibi. Clichy'yi takip ediyoruz. Emre'nin bu konuda tecrübeleri var. Bu hafta olmaz, önümüzdeki haftalarda bizimle olur Emre" dedi.