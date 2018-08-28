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Son dakika: 'de ve atağı

, 'da ve için transfer teklifinde bulundu.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 10:56
Son dakika: Fenerbahçe'de Harun Tekin ve Aziz Behich atağı

Kaleci ve sol bek arayışlarını sürdüren , 'un kalecisi ve sol beki için yeşil beyazlı kulübe transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

İki futbolcunun transferiyle ilgili olarak A Spor'a konuşan Sönmez Medya Spor Müdürü Süha Gürsoy şunları söyledi:

"Bursaspor'da Aziz ve Harun transfer döneminde en çok ismi dillendirilen futbolcular. Harun'u Beşiktaş, Aziz'i ise PSV istemişti daha önce. Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla dün Bursaspor'a bu iki futbolcu için bir teklifte bulunduğunu öğrendik. Bursaspor'un Aziz Behich için PSV Eindhoven'den 3 milyon euro, Harun Tekin için ise Beşiktaş'tan 3-3,5 milyon euro arasında bir rakam talep ettiğini biliyoruz. Bursaspor'un Fenerbahçe'den istediği bonservis bedellerini şu an için bilmiyoruz ama rakamların yine bu düzeyde olması bekleniyor. Belki takas da gündeme gelebilir."

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Son dakika: Fenerbahçe'de Harun Tekin ve Aziz Behich atağı
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