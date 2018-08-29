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Fenerbahçe'ye Renato Sanches transferinde dev rakip

Fenerbahçe’nin orta sahaya takviye için transfer listesinde yer alan Renato Sanches'i, Fransa devi de istiyor.

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Fenerbahçe'ye Renato Sanches transferinde dev rakip
Josef de Souza'yı 'a gönderen ve orta saha için arayışa giren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden Renato Sanches'e yeni bir talip çıktı. Bayern Münih'te bekleneni veremeyen ve geçen sezonu Swansea'de kiralık geçiren 21 yaşındaki oyuncunun Paris Saint-Germain'e önerildiği belirtildi. ESPN'nin iddiasına göre PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir orta saha istiyor ve Sanches en güçlü aday. 21 yaşındaki Portekizli genç yetenek iki yıl önce 35 milyon Euro bonservisle Benfica'dan Bayern Münih'e gelmişti. Alman ekibinde beklenenin altında kalınca geçen yılı İngiltere'de Swansea City'de geçirmişti.
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Fenerbahçe'ye Renato Sanches transferinde dev rakip
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