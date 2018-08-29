Fenerbahçe'ye Renato Sanchez transferinde dev rakip

Josef de Souza'yı Suudi Arabistan
'a gönderen ve orta saha için arayışa giren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden Renato Sanches'e yeni bir talip çıktı. Bayern Münih'te bekleneni veremeyen ve geçen sezonu Swansea'de kiralık geçiren 21 yaşındaki oyuncunun Paris Saint-Germain'e önerildiği belirtildi. ESPN'nin iddiasına göre PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir orta saha istiyor ve Sanches en güçlü aday.
21 yaşındaki Portekizli genç yetenek iki yıl önce 35 milyon Euro bonservisle Benfica'dan Bayern Münih'e gelmişti.
Alman ekibinde beklenenin altında kalınca geçen yılı İngiltere'de Swansea City'de geçirmişti.