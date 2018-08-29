Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Quaresma unvan peşinde

Quaresma unvan peşinde

formasıyla Avrupa kupalarında 11 kez fileleri havalandıran Portekizli futbolcu, takımının yarın UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynayacağı karşılaşmada gol sayısını artırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takımın mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında en skorer isim olan , 14 golle Beşiktaş tarihinin bu alandaki en golcü ismi 'nu yakalamayı amaçlıyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 12:40
Quaresma unvan peşinde

'ın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda yarın Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı rövanş karşılaşmasında Portekizli oyuncu , Avrupa kupalarındaki gol sayısını artırmak için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı takımda 6. sezonunu geçiren ve mevcut kadroda bu alandaki en skorer isim olan Quaresma, Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez fileleri havalandırdı.

Quaresma, yarınki mücadelede bir gol atması halinde aynı sayıda bulunan 'u geçip, 12 gollü Brezilyalı Bobo'yu yakalayacak. Quaresma, hat trick yaptığı takdirde ise Beşiktaş adına rakip fileleri 14 kez havalandıran ile en golcü oyuncu unvanını paylaşacak.

AVRUPA KUPALARINDA UZUN SÜREDİR GOL ATAMIYOR

Ricardo Quaresma, Avrupa kupalarında uzun süredir gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Quaresma, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki son gol sevincini 23 Kasım 2016'da Benfica karşısında yaşadı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Benfica ile İstanbul'da oynadığı maçta 3-3 berabere kalırken, Quaresma da penaltıdan takımına bir gol kazandırmıştı.

İYİ BAŞLADI

Portekiz Milli Takım formasıyla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Ricardo Quaresma, Beşiktaş ile 2018-2019 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı.

Takımının Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada penaltıdan bir gol bulan Quaresma, bu maçtaki bir golün de hazırlayıcısı oldu. Portekizli oyuncu ayrıca takımının Partizan ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçta 'ın kaydettiği golde pası veren isim olarak dikkati çekti.

MEVCUT KADRODAKİ DİĞER GOLCÜLER

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında 6 gol atarken, ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca , Cyle Larin üçer, , Alvaro Negredo, Vagner Love ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, , Jeremain Lens ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Quaresma unvan peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN