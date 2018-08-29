Son dakika haber: Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan flaş ayrılık açıklaması!

Son dakika! Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu son bir kaç gündür basında çıkan mutsuz olduğu ve istifa edeceği yönündeki haberlere açıklık getirdi. İşte Philip Cocu'nun FBTV'ye yaptığı açıklamalar;

"Öncelikle dedikodular her zaman olacaktır. Eğer ki oynadığınız maçları kazanırsanız, her şey yolunda giderse daha az dedikodu olur. Büyük takımlar için sonuçlar iyi olmadığı takdirde de dedikodular olacaktır ve bu futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim.

"BEN KOLAY PES EDEN KARAKTERDE BİRİ DEĞİLİM"

Bence Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte başladığımız bu yolculuk bir meydan okuma çünkü takım ve kulüp içinde değişiklikleri yapmanın kolay olmadığını biliyoruz. Ben, Damien Comolli, teknik ekip, Yönetim Kurulu, Başkanımız ve kulübün tüm tarafları hep birlikte her gün çok yoğun çalışıyoruz. Ben bir tercih yaptım ve buraya gelmeyi, yeni bir yolculuğa çıkmayı seçtim. Ben kolay pes eden karakterde biri değilim. Şimdi ayağa kalkmalı ve daha fazla çalışıp, daha fazla enerji sarf edip, sonunda başarıya ulaşmalıyız.