Torino başkanı, Beşiktaş’ın kiralamak istediği Sırp 10 numaranın fiyatını açıkladı: Ljajic 15 milyon€

Beşiktaş
, Adem Ljajic transfer
i için görüşmelere devam ederken, Sırp oyuncunun kulübü Torino'dan açıklama geldi. Başkan Urbano Cairo
, kiralama teklifine sıcak bakmadıklarını, "Ljajic'in fiyatı 15 milyon Euro. Oyuncumuz ancak kulübe iyi bir bonservis bedeli kazandırarak ayrılabilir" sözleriyle dile getirdi. Schalke ve F.Bahçe'nin de ilgilendiği Ljajic'in gönderilmesini istemeyen Torino taraftarları, yönetimi protesto ederken, 26 yaşındaki futbolcu ise düzenli forma giymek için ayrılma taraftarı. Beşiktaş, Ljajic için istediği şartlar oluşmadığı takdirde Belçikalı Nacer Chadli için kulübü Tottenham'ı ikna etmeye çalışacak. UTKU İSTANBUL'A, LOVE BURSA'YA...
Süper
Lig'de transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Beşiktaş'tan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş
'in gönderilmesi yönünde rapor verdiği Mustafa Pektemek
'in Göztepe
'ye, Vagner Love'ın Bursaspor'a, kaleci Utku Yuvakuran'ın ise Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanması bekleniyor. İDMANDA KARİUS FIRTINASI
Kara Kartal'ın İngiliz ekibi Liverpool'dan renklerine bağladığı kaleci Loris Karius, ilk antrenmanına çıktı. Bir hayli neşeli olduğu gözlenen Alman file bekçisi, kurtarışları ile göz doldurdu. Karius için bugün saat 12.00'de V o d a f o n e Park'ta imza töreni düzenlenecek. RÖVANŞA RUMEN HAKEM
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibi ile Vodafone Park'ta oynayacağı play-off turu rövanş maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Mücadele, yarın saat 21.00'de start alacak. İlk karşılaşma, 1-1 sona ermişti. ŞENOL GÜNEŞ ELİTLER ARASINDA
Şenol Güneş, 4 Eyül Salı günü yapılacak UEFA
Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na davet edildi. Tecrübeli çalıştırıcı, İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantıya Türkiye
'den çağırılan tek teknik adam oldu. Davet alan alan teknik direktörler arasında Mourinho, Wenger, Emery, Allegri ve Lopetegui gibi isimler yer alıyor.