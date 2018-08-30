Devler ligi’nde yolun açık olsun

Türkiye'yi Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuraları bu akşam (19:00) çekiliyor. Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Devler Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Tarihinde 15. kez Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan Galatasaray, son olarak 2015-2016 sezonunda Devler Ligi'nde yer almış ve grubunda üçüncü sırayı almıştı.



LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

TÜRKIYE'NIN Avrupa'daki en büyük markası olan Galatasaray'ın 4. torbadan gruplara girmesi çok üzücüdür. Bir dönem FIFA ve UEFA'da görev yapan Şenes Erzik, Türk takımlarının Avrupa kupalarında yer almasını Galatasaray'ın ülke puanını yükselten başarılarına bağlamıştı. Şimdi puanları Galatasaray'ın yeniden toplaması gerekiyor. En son Fatih Terim'in üçüncü döneminde Avrupa'da çeyrek final oynayan Galatasaray'ın hedefi gruptan çıkmak olmalıdır. Bunun için de kura şansı gerekmekte.

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